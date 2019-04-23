Ставрополье поможет иностранным студентам влюбиться в Россию

Москва, , 13:02 — REGNUM К III фестивалю «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который в 2019 году пройдёт в Ставропольском крае, присоединятся участники из трех стран, которые не входят в состав данных содружеств. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на состоявшейся 23 апреля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас, помимо стран БРИКС и ШОС, ещё три страны участников — Грузия, Австрия и Вьетнам. Расширенный формат получился. Почему местом проведения выбран Ставропольский край — в прошлом году принимали «Студенческую весну» России, зарекомендовали себя с хорошей стороны. Настолько все было организованно нашим студенческим сообществом, что было принято решение, что «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» приедет в Ставрополье. В это время в Ставрополе уже по-летнему жарко. Мы готовим грандиозное открытие, которое соответствует такому международному фестивалю. Ежедневно будут проводиться различные конкурсы — от журналистики до пения — всё, в чём дети могут посоревноваться. Будет большая развлекательная программа. Все делаем, чтобы это был не просто междусобойчик внутри студенческой весны, а общекраевой праздник», — пообещал Владимиров.

По его словам, тот факт, что такое международное мероприятие проводят в России, говорит о высоком уровне доверия и к РФ, и к Ставропольскому краю.

«Есть понимание, что Россия и Ставрополье могут обеспечить все необходимое для проведения такого мероприятия. Когда человек приезжает в Россию, он должен влюбиться в нее. И люди, которые приедут к нам, влюбятся в Россию», — отметил глава Ставропольского края.

Владимиров отметил, что регион готов к тому, чтобы принять участников, а их должно быть около четырёх тысяч. Несмотря на такое большое количество гостей, уже сейчас организаторы мероприятия знают, где будет размещён каждый студент, налажена процедура питания и другие аспекты проведения предстоящего мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» пройдёт на Ставрополье с 4 по 9 июня 2019 года. Международное мероприятие приурочено к году председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Предполагается, что в «Студенческой весне» примут участие представители 23 стран.

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