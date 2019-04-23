Эколог назвала Индонезию местом ввоза пластиковых отходов

Джакарта, , 12:39 — REGNUM Тиза Мафира, исполнительный директор Индонезийского движения против пластикового мусора, заявила, что Индонезия является одной из стран-импортеров пластикового мусора, сообщает Antaranews.

«Мы импортируем довольно много мусора. Многие не знают, что Индонезия является импортером пластикового мусора. Даже жители других стран не знают, что мусор, который, по их мнению, был утилизирован надлежащим образом, отправляется в Индонезию», — пояснила Тиза Мафира на форуме под названием «Наше море» в Джакарте.

По её словам, информация о том, что Индонезия является крупнейшим источником отходов, потому что в стране слабое управление в этой сфере, является мифом. Дело в том, что поставки мусора, которые не перерабатываются развитыми странами, отправляются в другие государства, такие как Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года глава индонезийской делегации Ариф Тоха поднял вопрос о пластиковых отходах на заседании «20-й Южнокорейской морской недели».

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