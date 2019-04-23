На Урале дистанционное образование могут использовать в сельских школах

Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM Дистанционное образование можно рассматривать как меру против плохо обученных педагогов. Эту тему затронул министр образования региона Юрий Биктуганов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не в каждой школе родителей устраивает качество работы учителей. Сложности возникают и в удалённых сельских школах. Я уважительно отношусь к педагогам в сельской местности, но в отдельных школах у нас сегодня качество подготовки педагогов не устраивает многих родителей. Мы это видим по обращениям и письмам», — сказал министр.

Именно дистанционное образование может помочь в таких случаях, уверен Биктуганов. Впрочем, нельзя отменять и традиционные методики повышения квалификации и переподготовки учителей, подчеркнул чиновник.

Проект по дистанционному образованию уже внедряется и будет продвигаться дальше. Министр пообещал, что «перегибов» с дистанционным образованием он не допустит.

«Никто никогда не отменит учителя и ученика. Диалог и совместная работа — это тот залог успеха, когда ребёнку даются качественные знания», — сказал Биктуганов.

Напомним, в 2018 году о необходимости продвижения дистанционного образования заявил президент России Владимир Путин. Такой тип образования нужно сделать доступным, считает глава страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Дистанционное обучение нужно сделать доступным