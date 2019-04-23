Раменское, Московская область, , 14:04 — REGNUM

Жители Раменского городского округа Московской области жалуются на непригодность трёх домов в посёлке Быково для проживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).

«Наши дома на улице Карла Маркса непригодны для проживания: по всем параметрам они аварийные. Тем не менее если дом № 44 хотя бы получил ремонт фасада, то № 44а и № 42 находятся в плачевном состоянии. Жителям приходится своими силами утеплять стены и ремонтировать протекающую крышу, про воду и туалеты мы даже не говорим», — говорится в обращении жильцов.

Зампред Мособлдумы, побывав на месте проживания людей, отметил, что условия в домах нельзя назвать пригодными для человека, при этом многие граждане даже не стоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, в марте 2019 года появился аукцион на проведение комплексного благоустройства дворовой территории этих домов по ул. Карла Маркса на сумму 4,6 млн рублей.

«В 17 км от Москвы люди живут даже без элементарных удобств: в доме отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Причём воды нет даже на улице. На мой удивлённый вопрос: «А где берете воду? Где моетесь? Куда в туалет ходите?» последовал ответ: «Кто куда…» XXI век, а люди справляют нужду в ведро и выливают эти ведра на улицу», — прокомментировал он.

В связи с вышеизложенным в местные органы власти будут направлены запросы о том, являются ли дома аварийными, стоят ли жители в очереди на получение нового жилья, а также подано обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц.