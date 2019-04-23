Неопределённость вокруг «Приватбанка» волнует иностранных партнёров — НБУ

Киев, , 12:15 — REGNUM Решения судов, касающиеся незаконной национализации «Приватбанка», осложняют работу с международными финансовыми организациями, заявили 22 апреля в пресс-службе национального банка Украины, сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Последние решения судов по обжалованию национализации Приватбанка не вступили в законную силу и будут обжалованы. В то же время подобные судебные практики затрудняют работу с международными финансовыми институтами, поскольку создают определенную правовую неопределённость», — сказано в сообщении.

Международные партнёры Украины уже сделали соответствующие заявления. Национальный банк Украины обещает и дальше отстаивать свою позицию в судебных процессах и обеспечивать финансовую стабильность.

Напомним, ранее окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «Приватбанка», сочтя его противоправным.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший собственник банка, украинский олигарх Игорь Коломойский добился расторжения договора личного поручительства по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до национализации предприятия в 2016 году.

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