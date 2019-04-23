В России появится централизованная система ОМС

Москва, , 12:02 — REGNUM Министерство здравоохранения создает в России централизованную систему обязательного медицинского страхования (ОМС) передаёт «Медвестник».

По словам помощника главы Минздрава Виталия Флека, в России система ОМС централизована по финансам.

«При этом система ещё не централизована с позиции вертикали. Поэтому в регионах иногда наблюдается произвол. Трудно воздействовать на регионы, не имея соответствующих рычагов управления», — пояснил Флек.

По его словам, законодательство будет меняться, механизмы ОМС станут едиными во всех субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года у жителей России появилась новая услуга — теперь оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в режиме онлайн.

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