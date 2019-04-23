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Монументы «Звезды памяти» появились в трех селах Ингушетии

Общество

Первые памятники землякам, погибшим в годы войны, открыли в республике

Монументы «Звезды памяти» появились в трех селах Ингушетии
Иллюстрация: Пресс-служба главы Ингушетии
Памятник землякам, погибшим, защищая Родину

Магас, 23 апреля 2019, 12:00 — REGNUM  В Ингушетии установлены памятники уроженцам республики, погибшим в ходе Великой Отечественной войны и в результате локальных конфликтов. Монументы с фамилиями павших защитников Родины, открыли 22 апреля в селах Сагопши, Пседах и Джейрах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В сельском поселении Сагопши памятник представляет собой звезду, на которой высечены имена земляков. Эскиз типового монумента был направлен в муниципалитеты. Теперь по всей республике зажгутся «Звезды памяти» в виде пятиконечного монумента, на котором появятся плиты «Ушедшие на фронт», «Оставшиеся на полях сражений», «Погибшие в локальных конфликтах».

«Каждый молодой человек должен знать, кто из его односельчан защищал независимость нашего государства в период Великой Отечественной войны, кто пал смертью храбрых. Подобные проекты имеют важное значение для истории народа и воспитывают в молодежи патриотизм», — подчеркнул участвовавший в торжественной церемонии открытия памятника глава республики Юнус-Бек Евкуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре 2018 года Юнус-Бек Евкуров отдал поручение установить такие мемориалы во всех муниципальных образованиях Ингушетии к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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