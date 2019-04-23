Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области будут готовить «учителей будущего» по новым методикам повышения квалификации, «от ученика». Об этом заявил министр образования региона Юрий Бектуганов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Благодаря национальному проекту «Образование» в регионе протестируют учителей «через ученика».

«В школах много разного уровня проверочных мероприятий. Если грамотно проанализировать все эти проверочные мероприятия, то можно увидеть — через учеников — системные пробелы. В каждой школе, по каждому предмету и каждому учителю!» — уверен чиновник.

Через два-три года с начала анализа станет ясно, куда стоит двигаться педагогу.

«Можно будет понять, имеем ли мы дело с дефицитом предметных знаний или методик предмета у каждого конкретного учителя», — сказал Биктуганов.

После исследования учителям предложат индивидуальные «дороги» для самосовершенствования

«С учётом выявленного дефицита можно уже делать заявки на повышение квалификации. Это позволит более эффективно использовать финансовые средства», — считает министр.

Напомним, 22 апреля министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что за первые два года нацпроекта «Образование» в России около 30 тысяч педагогов пройдут переподготовку и курсы повышения квалификации. Это позволит снабдить учителей новыми образовательными программами и практиками, считает федеральный чиновник.

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