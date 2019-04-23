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Пограничники Казахстана изъяли около 2 млн табачных акцизных марок

Общество

Женщина пыталась провезти 1,92 млн акцизных табачных марок весом 185 кг

Астана, 23 апреля 2019, 12:00 — REGNUM  Около 2 млн контрафактных акцизных табачных марок изъято на таможенном посту «Хоргос» в Казахстане. Об этом заявил главный специалист таможенного поста «Алтынколь» Бекен Нурахметов, сообщает 23 апреля издание Zakon.kz.

По его словам, сотрудники международного центра приграничной торговли «Хоргос» совместно с сотрудниками департамента экономических расследований по Алма-Атинской области задержали женщину, которая пыталась провезти 1,92 млн акцизных табачных марок весом 185 кг.

Напомним, 10 апреля пограничники Казахстана задержали на границе с Киргизией контрабандную партию из 125,5 млн сигарет. Почти 420 тыс. пачек сигарет пытались ввезти в Казахстан без сопроводительных документов.

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Табачная промышленность
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