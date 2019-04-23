Critical Mode: в новом обновлении Kingdom Hearts III стала намного сложнее

Токио, , 12:06 — REGNUM Руководитель разработки игры Kingdom Hearts III Тэцуя Номура анонсировал новое обновление, которое добавит в проект новый уровень сложности. Об этом он сообщил в официальном Twitter-аккаунте игры.

https://twitter.com/KINGDOMHEARTS/status/1120356838870925312

Обновление добавит в игру Critical Mode — самый высокий уровень сложности из доступных. Сообщается, что скачать его все владельцы игры могут бесплатно. Номура заявил, что в Critical Mode разработчики «изменили многое по сравнению со своими прошлыми играми».

Напомним, что ранее Тэцуя Номура анонсировал несколько дополнений для Kingdom Hearts III. В бесплатные обновления войдут небольшие исправления, уровни сложности и мелкий контент, нереализованный в релизной версии. А платные обновления будут включать в себя множество нового контента, создание которого займёт больше времени. Сообщается, что все дополнения должны выйти до конца 2019 года, и тогда Номура с командой начнут создавать новую крупную игру.

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