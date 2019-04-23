Принятый за преступника студент намерен отсудить у Apple $1 млрд

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Американский студент намерен получить $1 млрд в качестве компенсации от Apple, чья система распознавания лиц приняла его за разыскиваемого преступника. Об этом 23 апреля сообщает агентство Bloomberg.

По словам 18-летнего Усмана Баха, в ноябре 2018 года его задержали в Нью-Йорке по обвинению в кражах из магазинов Apple. Ордер на арест содержал фотопортрет подозреваемого, который, по мнению юноши, на него не похож.

Студент утверждает, что в день одной из краж находился в Нью-Йорке, тогда как преступление было совершено в Бостоне. Бах предполагает также, что настоящий злоумышленник воспользовался водительскими правами, которые были им утеряны. В результате система распознавания лиц, которой Apple пользуется для отслеживания краж, могла связать вора с именем Баха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Apple пожаловались по другому поводу — из-за задержки выплат программистам. Возмущение выразили многие российские разработчики приложений для iOS.

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