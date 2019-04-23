Семейные связи ослабляются во множестве стран — опрос

Вашингтон, 23 апреля 2019, 11:44 — REGNUM Большинство людей в различных странах мира считают, что за последние 20 лет семейные связи ослабели. К такому выводу пришел исследовательский центр Pew, опросивший более 30 тысяч человек в 27 странах.
Процент людей, считающих, что семейные связи в их стране стали слабее
|Южная Корея
|83%
|Италия
|66
|США
|64
|Россия
|60
|Нидерланды
|58
|Великобритания
|54
|Индия
|53
|Мексика
|50
|Филиппины
|16
|Среднее число
|58
По меньшей мере половина респондентов практически в каждой стране заявили, что считают ослабление семейных связей — это плохо.