Семейные связи ослабляются во множестве стран — опрос

Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Большинство людей в различных странах мира считают, что за последние 20 лет семейные связи ослабели. К такому выводу пришел исследовательский центр Pew, опросивший более 30 тысяч человек в 27 странах.

Процент людей, считающих, что семейные связи в их стране стали слабее

Южная Корея 83% Италия 66 США 64 Россия 60 Нидерланды 58 Великобритания 54 Индия 53 Мексика 50 Филиппины 16 Среднее число 58

По меньшей мере половина респондентов практически в каждой стране заявили, что считают ослабление семейных связей — это плохо.