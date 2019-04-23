Вторник, 23 Апреля 2019 года
12:22:50 МСК

Семейные связи ослабляются во множестве стран — опрос

Общество

Детали

Семейные связи ослабляются во множестве стран — опрос
Василий Максимов . Семейный раздел. 1876

Вашингтон, 23 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  Большинство людей в различных странах мира считают, что за последние 20 лет семейные связи ослабели. К такому выводу пришел исследовательский центр Pew, опросивший более 30 тысяч человек в 27 странах.

Процент людей, считающих, что семейные связи в их стране стали слабее

Южная Корея83%
Италия66
США64
Россия60
Нидерланды58
Великобритания54
Индия53
Мексика50
Филиппины16
Среднее число58

По меньшей мере половина респондентов практически в каждой стране заявили, что считают ослабление семейных связей — это плохо.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить