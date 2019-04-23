Более 300 сейсмологов Казахстана четвертый месяц не получают зарплату

Астана, , 11:38 — REGNUM Более 300 сотрудникам ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» четвертый месяц не выплачивают заработную плату. Об это заявил генеральный директор организации Беимбет Аширов, сообщает 23 апреля издание Informburo.

По его словам, задержка в выплатах связана с переходом из юрисдикции Казахского национального исследовательского технического университета Сатпаева (КазНИТУ) в комитет науки министерства образования и науки республики.

Гендиректор отметил, что в настоящее время без заработной платы остались 335 сотрудников. Аширов добавил, что меняется статус организации, и выплата заработных плат от руководства не зависит.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральная прокуратура Казахстана выявила, что на протяжении 2016−2018 учебных годов 15 305 педагогов не получали доплату в рамках инклюзивного образования. После проверок работникам образования выплачено 176,2 млн тенге ($464 тыс.).

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