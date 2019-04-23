Оглашен приговор убийце болгарской журналистки Мариновой

Русе, Болгария, , 11:46 — REGNUM Убийца болгарской журналистки и телеведущей канала TVN Виктории Мариновой приговорен к 30 годам лишения свободы, пишет газета Kronen Zeitung.

22 апреля суд в болгарском городе Русе вынес решение после недолгого разбирательства. 20-летний гражданин Болгарии был приговорен к 30 годам лишения свободы. Обычно в таких случаях дают пожизненное заключение, но суд пошел навстречу обвиняемому, поскольку тот быстро дал признательные показания. Как отметил прокурор, убийство не имеет никакого отношения к профессиональной деятельности жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктория Маринова была изнасилована и убита в начале октября 2018 года в Русе. Убийство вызвало широкий резонанс во всей Европе. Преступник был схвачен на территории Германии.

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