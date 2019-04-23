Карачаево-Черкесия станет в 2019 году более благоустроенной

Черкесск, , 11:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. В 2019 году их будет 59 в 12 населенных пунктах, в том числе в городах Черкесск и Усть-Джегута, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Благоустроительные работы будут проведены также на общественных территориях аулов Адыге-Хабль, Бесленей, Кубина, Эльбурган, Сары-Тюз и Эркен-Халк, а также в селах Куржиново, Счастливое, Учкекен и станице Зеленчукской. Приведение в порядок территорий проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже третий год подряд.

В предыдущие годы было благоустроено семь общественных территорий и 33 дворовых в 2017 году и 145 дворовых и 90 общественных территорий — в 2018-м.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год проходил в Карачаево-Черкесии под знаком Года благоустройства городских и сельских территорий. С таким предложением выступил глава региона Рашид Темрезов. А в 2017 году в республике было создано семь новых парков — в поселках Майский, Московский, Эркен-Шахар, Медногорский, а также в ауле Адыге-Хабль и городе Черкесске.

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