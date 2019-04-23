Журналист пожалел о том, что прожил один день как звезда «Игры престолов»

Лондон, , 11:27 — REGNUM В соцсетях обсуждают британского журналиста Джейка Мэсси, который решил прожить один день так, как его проживает звезда «Игры престолов» Хафтор Бьёрнссон (Григор Клиган или Гора). Эксперимент дался ему нелегко.

В течение этого дня Мэсси должен был занимался спортом и питаться так же, как и известный спортсмен. Стоит отметить, что он благоразумно не пытался полностью повторить спортивные тренировки Бьёрнссона.

Самым серьёзным испытанием для него стала диета, ведь журналисту пришлось за один день съесть большое количество пищи общей энергетической ценностью около 10 тыс. килокалорий. После проведения этого эксперимента Мэсси ещё в течение двух дней чувствовал себя плохо из-за проблем с пищеварением.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: букмекеры предоставили информацию, согласно которой вероятность того, что персонаж Серсея Ланнистер (Лена Хиди) будет убита в новых сериях «Игры престолов» составляет 1,03. Считается также, что ещё одним кандидатом на вылет является Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), значение коэффициента вероятности её смерти равно 1,3.

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