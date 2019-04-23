Москва, , 11:27 — REGNUM

Столичную недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставят на торги. Об этом пишет 23 апреля «Коммерсантъ».

Речь идет о двух многокомнатных квартирах в доме на Кутузовском проспекте, где прежде жили советские партийные деятели и генералы. Также будут проданы частные дома в подмосковном городе Апрелевка, квартира в поселке Заречье Одинцовского района и земельный участок в деревне Сколково.

Возможная стоимость недвижимости неизвестна, однако пятикомнатная квартира в том же доме на Кутузовском проспекте продавалась за более чем 90 млн рублей, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Тельман Исмаилов был признан банкротом. Его основные кредиторы — БМ-банк, кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Исмаилов объявлен в международный розыск, в России ему заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Кроме того, бизнесмен подозревается в совершении трёх экономических преступлений в Швейцарии.

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