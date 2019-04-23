Обнинск, Калужская область, , 11:23 — REGNUM

Калужский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Узбекистана, проживавшего в Обнинске. Как сообщила 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, он был признан виновным в умышленном причинении смерти человеку, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Преступление было совершено в августе 2018 года. Подсудимый, спавший в комнате общежития, где он проживал почти четыре года, был разбужен ударами, которые ему наносил сосед по комнате — 53-летний житель Обнинска. Осужденный выхватил топор из рук нападавшего, нанёс ему обухом топора не менее семи ударов по груди и ногам. Затем нанёс множественные колотые раны и удары ногами и руками по различным частям тела потерпевшего.

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Сбежавшиеся на крики соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его медикам не удалось. От полученных травм и переломов мужчина скончался.

Подозреваемый частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года конфликт между 36-летним жителем деревни Новоселки Кировского района Калужской области и его отчимом закончился убийством. Мужчина поссорился с пасынком, завязалась драка, в ходе которой старший из мужчин топором нанёс потерпевшему не менее десяти ударов. Потерпевший скончался на месте.

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