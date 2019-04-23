Дорожную технику Подмосковья переведут на работу в две-три смены

Красногорск, , 11:17 — REGNUM Дорожную технику Московской области следует использовать более эффективно, заявил 23 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

«Очевидно, что после зимы очень востребованы работы, связанные с наведением порядка, чистоты. И если субботник у нас только раз в году, то работа муниципальных, дорожных, транспортных служб должна вестись сегодня, в апреле, очень интенсивно», — сказал он.

По словам Воробьёва, запрос на чистоту, благоустройство всегда существует, и все хотят, чтобы города выглядели достойно.

«В Красногорске я разговаривал с бригадиром, и бригадир сказал, что они работают только в одну смену. А с другой стороны я периодически слышу, что не хватает техники. Нужно разобраться: может быть, в апреле дорожная техника, пылесосы, всё, что убирает прилегающие территории — скверы, тротуары — должна работать в две или три смены», — отметил губернатор.

Он попросил «разобраться в этом вопросе», чтобы технику использовать более эффективно.