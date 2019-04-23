Эксперты США: Преступное прошлое — не препятствие для работы в банке

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Предложения экспертов, предлагающих внести изменения в закон 1950 года, регламентирующий предоставление работы правонарушителям в финансово-кредитных учреждениях, 22 апреля рассмотрела в своей публикации газета The Wall Street Journal.

Данный закон, по мнению высказывающих свою точку зрения специалистов, должен быть смягчён. Эксперты считают, что отказ в предоставлении рабочего места тому, за кем числится мелкое правонарушение, вряд ли оправдан.

Закон не отличается гибким подходом, мешает выбирать сотрудников, ограничивая число претендентов. Ситуацию прокомментировал сотрудник общественной организации «Национальный проект в сфере законодательства о занятости» (National Employment Law Project) Морис Эмселем. Он назвал ограничения, введенные законом 1950 года, «чрезмерно широкими».

Однако законодательные нормы, по которым не предусмотрен срок давности, предписывают банкам воздерживаться от приема на работу ряда категорий людей. На рабочее место не могут претендовать граждане, привлекавшихся к ответственности за хранение наркотиков, осужденных за кражи, совершенные в магазинах, и финансовое мошенничество.

Кандидат, желающий воспользоваться вакансией, проверяется при помощи картотеки ФБР и различных баз данных.

Возможность обойти данное препятствие есть только у тех, кто обращается в Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation). Ходатайство об исключении того или иного гражданина США из списков людей, чей прием на работу в финансово-кредитные учреждения запрещен навсегда, в ряде случаев удовлетворяется. Согласно приведенным данным с 2008 по 2018 год зарегистрировано 1200 таких обращений. Часть обратившихся (167 человек) заручилось ходатайством структур, работающих в кредитно-финансовых сферах. Эти просьбы в основной своей массе (99%) были удовлетворены. Соискателям смягчения своей участи, обращавшимся в индивидуальном порядке повезло меньше. Положительный отзыв получили 594 человека из 1049.

Срок рассмотрения поступившей заявки 52 дня для заручившегося поддержкой кредитно-финансовой организации и 106 дней для индивидуального просителя.

На сегодня позиция экспертов, ратующих за смягчение норм закона 1950 года, нашла свое воплощение в документе, подготовленном сотрудниками Института по вопросам банковского регулирования (Bank Policy Institute). Согласно сформулированным ими рекомендациям, адресованным сотрудникам аппарата Конгресса США, существует необходимость «устранить ненужные ограничения на способность банков привлекать лиц, имеющих квалификацию». Это положение касается лиц «ранее признанных виновными в мелких правонарушениях».

Но мнение экспертов, представленное изданием The Wall Street Journal, явным образом входит в противоречие с позицией, занятой сотрудниками структур, специализирующихся на найме персонала. Их представителю из штата Джорджия издание также предоставила слово. По его мнению, вполне оправдан вопрос: «Почему мы должны давать человеку, осужденному за хищения ранее, доступ к сейфу с $10 тыс.?».

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