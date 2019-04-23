Главу компании Disney раскритиковали за размер зарплаты

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Генеральный директор компании Disney Боб Айгер в 2018 г. заработал $66 млн. Об этом, как передает телекомпания CNN, сообщила Эбигейл Дисней, внучка сооснователя киностудии Disney Роя Диснея.

«Я посчитала и поняла, что он (Боб Айгер) лично, из собственного кармана, мог бы поднять на 15% зарплату каждому, кто работал в Disneyland», — заявила она.

По ее словам, разрыв в зарплате, оказывающий «разрушительное воздействие на общество», более чем в 1000 раз безумен.

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