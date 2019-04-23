Вторник, 23 Апреля 2019 года
11:19:08 МСК

Архитектор из Вены назвал примерные сроки реконструкции Нотр-Дама

Общество

По его словам, сроки, которые назвал Макрон, амбициозны

Вена, 23 апреля 2019, 11:14 — REGNUM  Примерные сроки реконструкции пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери назвал главный архитектор собора Святого Стефана в Вене Вольфганг Цехетнер в интервью РИА Новости.

По словам архитектора, прежде всего необходимо проанализировать состояние собора на предмет явных и скрытых разрушений.

Цехетнер считает, что сроки реконструкции, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, вполне возможны, хотя и амбициозны.

«Заявление президента Макрона о реконструкции за пять лет кажется мне очень амбициозным. С другой стороны, поставленная цель — это стимул и воодушевление, что предоставлены необходимые ресурсы», — сказал Цехетнер.

Читайте также: В Париже оценили предложение России помочь в реставрации Нотр-Дама

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить