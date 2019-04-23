Архитектор из Вены назвал примерные сроки реконструкции Нотр-Дама

Вена, , 11:14 — REGNUM Примерные сроки реконструкции пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери назвал главный архитектор собора Святого Стефана в Вене Вольфганг Цехетнер в интервью РИА Новости.

По словам архитектора, прежде всего необходимо проанализировать состояние собора на предмет явных и скрытых разрушений.

Цехетнер считает, что сроки реконструкции, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, вполне возможны, хотя и амбициозны.

«Заявление президента Макрона о реконструкции за пять лет кажется мне очень амбициозным. С другой стороны, поставленная цель — это стимул и воодушевление, что предоставлены необходимые ресурсы», — сказал Цехетнер.

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