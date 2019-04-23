Религиозных лидеров Индонезии призвали объединиться против терроризма — СМИ

Джакарта, , 11:16 — REGNUM Бывший ректор Государственного исламского университета в Джакарте Комаруддин Хидаят пригласил религиозных лидеров в Индонезии объединиться против всех форм терроризма в ответ на взрывы, произошедшие на Шри-Ланке 21 апреля, сообщает Antaranews.

«Взрывы на Шри-Ланке доказывают, что радикальные движения и террористические акты повсюду», — заявил он.

Комаруддин Хидаят выразил надежду, что правительство Шри-Ланки будет серьезно бороться с террористическими актами в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство страны предложило помощь властям Шри-Ланки после серии террористических атак.

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