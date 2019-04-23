Белград, , 11:02 — REGNUM

Офис PhosAgro Balkans в Белграде был освящен в преддверии праздника Святой Пасхи. Церемонию провел настоятель подворья РПЦ в Белграде протоиерей Виталий. Он возглавляет подворье с 1998 года и является прямым потомком и продолжателем деятельности своих отца Василия Тарасьева и деда Виталия Тарасьева, первого настоятеля Свято-Троицкого храма. В настоящее время на территории подворья находится гробница генерала П.Н. Врангеля.

PhosAgro Balkans осуществляет поставки удобрений в Сербию, Румынию, Венгрию и другие страны Балканского региона.

«По результатам 1-го квартала текущего года, в Балканский регион уже было поставлено более 160 тыс. тонн продукции «ФосАгро», 50 тыс. тонн из которых реализовано в Сербии. В планах компании на 2019 год — поставить в общей сложности более 400 тыс. тонн удобрений, 150 тыс. тонн из этого объема планируется реализовать в Сербии. Расширяется также и линейка предлагаемой продукции: теперь это не только аммофос и карбамид, в том числе гранулированный, но и новые марки комплексных удобрений — NPK (S) 8:20:30(2), NP (S) 16:20(12)», отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин.

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