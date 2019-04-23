Оптимизация медучреждений Колымы отложена: «Мы не готовы»

Магадан, Магаданская область, , 11:10 — REGNUM Реорганизация нескольких больниц и поликлиник Колымы, которые планировалось присоединить к более крупным медучреждениям, не будет проведена в ближайшее время, как планировалось. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов на заседании областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Объединять собирались три поликлиники Магадана, Ягодинскую, Среднеканскую и Сусуманскую районные больницы, а также медучреждения в Тётькинском и Олькинском городских округах.

«Ко всем изменениям нужно хорошо готовиться, чтобы они происходили безболезненно, — цитирует ИА «Весьма» Сергея Носова. — Первое — фонд ОМС. Я надеюсь, экономические службы министерства сделали анализ — из чего состоит основная нагрузка. Насколько у нас верна пословица «один с сошкой, семеро с ложкой». Насколько коэффициент отношения административного персонала к врачам превышает общероссийский — мы опять впереди планеты всей? Необходимо убрать эти расходы, я давал это поручение. Это более первостепенное мероприятие, чем вопрос объединения. Коммерческие службы должны быть выведены на аутсорс в структуры министерства, и не финансироваться за счёт фонда ОМС».

Губернатор подчеркнул, что реорганизация больниц должна быть распределена по времени, а некоторые мероприятия по оптимизации необходимо отсрочить, чтобы потом качественно реализовать.

«Я обращаю внимание на ситуацию, которая сложилась между областными больницами. Когда инфекционная больница отказывается делать анализы для детской областной больницы, поскольку решила делать коммерцию. Я уже не говорю о том, что цены настолько высокие, что хабаровчане предлагают дешевле. Вот эти реорганизации на территории Магадана должны быть выполнены в полном объёме. Здесь нет ни расстояний, ничего. Эту вакханалию с бюджетными средствами пора заканчивать», — сказал также губернатор.

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Объединение остальных медучреждений, по словам Сергея Носова, будет отложено. Для начала он считает нужным провести перекрёстную проверку больниц на наличие имущества и хозяйственной деятельности.

«Одна больница будет проверять другую — как проверят, так решение и примем: кто возглавит, и так далее. На все это даю полгода. За это время мы должны научиться работать в условиях централизации. И от активности главврачей зависят и те кадровые решения, которые будут приниматься. Это управление — это не постановка диагноза. И людей способных на эту работу надо уметь подбирать. Здесь не расстояния — кадры решают всё. И ещё один момент — я говорил уже о качестве медобслуживания, об отношении к людям, об отсутствии очередей. На основании этого тоже будем принимать решения. Ни одного человека мы не планируем сокращать — у нас нет таких задач», — подчеркнул глава Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Магадана Юрий Гришан назвал предстоящую оптимизацию «управленческим безумием» и демонстрацией «полного пренебрежения мнением муниципалитета и жителей».

«Загадкой является, как главный врач Ольской райбольницы будет управлять здравоохранением в Теньке, до которой более трёхсот вёрст, да и промчаться нужно транзитом через Хасынский район», — сказал глава города.