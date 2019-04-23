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Глава Минтруда заявил об устойчивом снижении смертности на производстве

Общество

За последний год произошло 1,6 тыс. подобных происшествий

Сочи, Краснодарский край, 23 апреля 2019, 10:57 — REGNUM  Устойчивое снижение количества смертельных происшествий на производстве наблюдается в России в последние 12 лет. Об этом заявил 23 апреля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.

В 2007 году было зафиксировано 4,5 тыс. несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. За последний год произошло 1,6 тыс. подобных происшествий, отметил он.

Других негативных ситуаций также стало меньше. Это, несомненно, серьезный прогресс, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год, по данным Минтруда, на российских предприятиях погибли 1 158 работников. Это на 2% меньше, чем в 2017 году. Количество погибших наиболее высоко в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйстве.

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Производственный травматизм и охрана труда
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