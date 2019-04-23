В Прикамье наворождённым будут дарить латунные медали

Пермь, , 10:50 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году новорождённым начнут дарить подарки. Акция проводится в рамках Десятилетия детства. Основной состав подарка сформирован, но возникла идея дополнительного сюрприза. Им станет памятный знак, выполненный из латуни. Об этом на своей странице в соцсети сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Прикамье Светалана Денисова.

«На заседании правительства при обсуждении подарка новорождённому я предложила дополнить подарок памятным знаком, который останется на память ребенку. Губернатор Максим Геннадьевич Решетников поддержал, и вот на общественном совете при министерстве социального развития обсудили разработанный проект памятного знака, который будет вложен в поздравительную открытку. Знак будет сделан из латуни, на нём будет оставлено место для гравировки имени и даты рождения ребёнка», — отметила омбудсмен.

Мнения о допподарке разделились. Ряд пользователь охарактеризовал идею как хорошую. Но в комментариях прозвучало и мнение о том, что «идея откровенно плохая», и подарком для новорождённого памятный знак не назовешь. Трата денег на латунные медали вызвала недоумение.

«Полезное надо. А монетки из латуни за бюджетный счёт будут только раздражать. Плюс дополнительные расходы на гравировку. Нет, гравёры Пермского края безусловно скажут Вам спасибо за допдоход», — отметил один из комментаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав подарка входит о, что необходимо всем детям на раннем периоде жизни: одеяло, полотенце, детские пеленки, комплект белья. Товары обязательно должны быть сертифицированы и одобрены Роспотребнадзором.

В 2019—2021 годы расходы из краевого бюджета должны составить 240 млн рублей. По прогнозам министерства социального развития края, в Прикамье в 2019 году родится около 27 тысяч детей.

Подарок будет выдаваться с 1 июня 2019 года в органах ЗАГС при получении или предъявлении свидетельства о рождении. Получателями смогут стать пермяки, чьи дети родились после 1 января 2019 года.

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