Школьники из Оренбурга провели необычные эксперименты по химии и физике

Оренбург, , 10:49 — REGNUM Несколько необычных экспериментов по химии и физике провели юные последователи Эйнштейна и Ньютона во время защиты своих проектов на очном этапе секции «Университетские школы» в рамках 28-й научной конференции студентов Оренбургского государственного университета (ОГУ). Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Так, второклассник оренбургской школы № 3 Ярослав В. прямо на глазах у собравшихся с помощью электролиза сделал художественную гравировку металлической ложки. А учащийся второго класса МОБУ «Лицей № 8» Оренбурга Григорий М. методом нагружения испытал макеты мостов разных конструкций на прочность. Таким способом он исследовал все типы конструкций мостов в Оренбуржье и выявил наиболее эффективные из них.

В свою очередь, десятиклассница гимназии № 1 Дарья Ч. провела анализ влияния содержания железа в различных видах глины на ее свойства. Она выяснила, что меньше всего этого металла содержится в тугоплавкой и пластичной каолиновой глине, необходимой для изготовления фарфора.

«Победители и призеры получат дополнительные пять баллов к общим результатам ЕГЭ при поступлении в Оренбургский государственный университет на любое направление подготовки по программам бакалавриата и специалитета», — сообщила ведущий специалист отдела работы с абитуриентами и организации приема учебно-методического управления ОГУ Наталья Кобзева.

Итоги работы секции будут подведены в течение 10 дней, все участники получат электронные сертификаты, а победителей в торжественной обстановке наградят во второй половине мая.

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