Экс-гендиректор дочки «Газпрома» в Дагестане останется под стражей

Махачкала, , 10:52 — REGNUM Адвокату бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова не удалось добиться для своего подзащитного смягчения меры пресечения. Фигурант уголовного дела останется под стражей как минимум до 14 июня 2019 года, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Напомним, Владимир Анастасов был задержан 15 декабря 2018 года в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа с причинением государству в лице ПАО «Газпром» ущерба в особо крупном размере. Спустя два дня решением Кировского районного суда города Махачкалы он был заключён под стражу, после чего мера пресечения несколько раз продлевалась.

В середине декабря экс-гендиректору дочки «Газпрома» предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В конце марта 2019 года в обвинении Анастасова появилась ещё одна статья уголовного кодекса — участие в преступном сообществе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках указанного уголовного дела в Дагестане с конца 2018 года прошла серия задержаний. Под следствием также оказались начальник отдела по учету газа и метрологии компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», депутат городского собрания столицы Дагестана Курхма Магомедов и заместитель Анастасова по работе с социально значимой категорией потребителей Даниялбек Багаутдинов.

Глава Дагестана Владимир Васильев 19 апреля рассказал, что в республике объём потери поставляемого газа составляет 35%. Лидер субъекта также заявил, что к настоящему времени по факту хищения «голубого топлива» в регионе возбуждено 11 уголовных дел, в которых фигурируют 250 руководителей разного уровня.

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