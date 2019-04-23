Учёные: тяжелее всего на Ямале живётся женщинам

Салехард, , 10:46 — REGNUM Биомониторинг жителей отдалённых посёлков Тазовского и Надымского районов ЯНАО показал, что жизнью в суровых ямальских условиях в большей степени недовольны женщины. Об этом сообщила научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики Елена Шинкарук в докладе «Оценка показателей пролиферации эксфолиативных клеток в зависимости от аккумуляции тяжелых металлов».

Социально-психологические исследования учёная проводила с 2015 по 2017 годы. В них приняли участие 700 человек в возрасте от 19 до 70 лет. Исследования показали, что наиболее значимыми социальными факторами для жителей отдалённых посёлков являются профессиональные, семейные стрессы и фактор истощения жизненных сил.

Особенно уязвимыми по представленным социальным факторам оказались женщины. Высокий уровень удовлетворенности жизнью на Ямале высказали мигранты возрастной группы 30−59 лет. Более двух третей респондентов, как из числа аборигенного населения, так и из числа мигрантов, положительно оценивали политическую ситуацию на Ямале, социальную защищенность и информационную доступность.