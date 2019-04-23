Более 70% граждан РФ уверены, без «перестройки» было бы лучше

Москва, , 10:37 — REGNUM Большинство жителей России (70%) считают, что без «перестройки» в стране было бы лучше. Жизнь в стране пусть медленно, но становилась бы лучше (38%), удалось бы «сохранить единую великую страну» (32%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центом».

Горбачёвскую перестройку не одобряют 48% российских граждан. По их мнению, было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до начала «перестройки» (до 1985 года). Обратного мнения придерживаются 39% опрошенных.

Читайте также: Распад СССР привёл к утрате чувства уверенности в завтрашнем дне

По сравнению с мартом 2012-го года, жители России стали чаще поддерживать мнение о том, что сейчас труднее, чем было до «перестройки», «говорить, что думаешь» и «принимать решения об участии в политической жизни».

Опрос проведен 21−27 марта 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Подробнее: Горбачев был инициатором перестройки, в итоге мы потеряли страну: ЕР

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 66% граждан РФ сожалеют о распаде СССР. В 2017 году таких респондентов было меньше — 58%.

Читайте также: «Десятилетний максимум»: две трети граждан России жалеют о распаде СССР