Сеул, , 10:44 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему мобильных платежных систем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитическую компанию DMC Media.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 282 человек, 80% пользователей смартфонов пользуются платежными мобильными системами, такими как Samsung Pay и Kakao Pay, 60% опрошенных намерены использовать данные службы мобильных платежей и дальше.

79,1% респондентов пользовались мобильными платежными системами в течение последних шести месяцев. Среди женщин процент использования данными системами составил 87,3%, что на 14,9% выше, чем у мужчин.

Наиболее часто службой мобильных платежей в Южной Корее пользуются лица в возрасте от 30 лет (85,7%), в возрасте от 20 лет — 82,4%, от 40 лет — 68,5%.

Среди причин, по которым население прибегает к использованию данных систем, наиболее часто встречающиеся — удобна в использовании (79,4%), не нравится носить с собой наличные или карты (42,2%), экономически выгодно (35%), невозможно потерять (17,5%).

89,7% респондентов часто используют мобильные платежные системы при оплате товаров через мобильное приложение, 53,4% — в интернет-магазинах, 36,8% — в оффлайн магазинах.