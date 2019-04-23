В Карачаево-Черкесии нашли способ привлечь учителей в сельские школы

Черкесск, , 10:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии внедряют пилотный проект по подготовке сельских учителей. На базе госуниверситета создают педагогический ресурсный центр, который призван пополнить численность педагогических кадров для села.

Суть проекта в подборе потенциальных педагогов для сельских школ среди старшеклассников, которые там учатся, пишет «Российская газета». Учащиеся 9−10 классов, которые хотят остаться преподавать в родной школе, объединены в специальные педклассы.

По словам ректора Карачаево-Черкесского госуниверситета Таусолтана Узденова, этих детей привозят по выходным в вуз, где знакомят с профессией. Они проходят практику ‑ и не только в своей школе, но и в лучших российских образовательных учреждениях. Кроме того, будущие педагоги получают стипендию, размеры которой не ниже зарплаты начинающего учителя. Денежные средства на эти цели изыскиваются во внебюджетных источниках.

«А если сельские муниципалитеты тоже заложат в свой бюджет поддержку молодых педагогов, учитель станет по-настоящему престижной профессией в республике», — приводит слова ректора «РГ».

Этот проект, по словам Узденова, пилотный, но в сочетании с программой «Земский учитель», может стать выходом для всех субъектов России в подготовке сельских учителей.

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Напомним, о необходимости внедрения программы «Земский учитель» заявил президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. В настоящее время разрабатывается нормативная правовая база для ее запуска, изучается опыт регионов России. Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения РФ назвали датой начала реализации программы 1 января 2020 года.