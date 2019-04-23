СКР намерен допросить Закаева по делу об убийстве Политковской

Москва, , 10:20 — REGNUM Бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев будет допрошен Следственным комитетом РФ по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом рассказала адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, передает 23 апреля телеканал «360».

Потерпевшая сторона опросила проживающего в Лондоне Закаева в ноябре 2018 года. Он убедительно объяснил, что не был заинтересован в гибели журналистки, пояснила Ставицкая.

После этого родственники погибшей попросили следствие о допросе Закаева в рамках международно-правовой помощи и приобщении к делу его показаний. Просьба была удовлетворена, однако когда именно состоится допрос Закаева, пока неизвестно. Срок следствия по делу продлен до 7 июля, добавила юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, журналистку и правозащитницу Анну Политковскую убили в её доме в Москве в октябре 2006 года. Виновными в убийстве были признаны шесть человек, включая организатора расправы Лом-Али Гайтукаева. В июне 2017 года Гайтукаев скончался в колонии в Вологодской области.

Читайте также: СКР проверяет обстоятельства смерти организатора убийства Политковской