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РЖД представит оборудованный душем и сейфом новый купейный вагон

Общество

Презентация состоится 23 апреля на Рижском вокзале

Москва, 23 апреля 2019, 10:11 — REGNUM  Российские железные дороги сегодня, 23 апреля, представит на Рижском вокзале новый купейный вагон, оборудованный душем, сейфами и холодильниками с микроволновыми печами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РЖД.

«По окончании презентации всем посетителям Рижского вокзала будет предоставлена возможность ознакомиться с вагоном дальнего следования нового модельного ряда», — сообщил собеседник издания.

Напомним, ранее были представлены фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок. Так, интерьер новых купейных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в купе в сложенном виде похожи на диван с подголовниками, верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены.

Кроме того, что в купе есть небольшие сейфы. Разработчики обещают, что в вагонах, построенных по принципу двувагонных сцепок, будут установлены вендинговые автоматы, а в туалетах будет душ.

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Железнодорожные перевозки
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