Умерла «старушка-путешественница» и автогонщица Хайди Хетцер

Берлин, , 10:10 — REGNUM В возрасте 81 года скончалась немецкая автогонщица и предприниматель Хайди Хетцер, передает канал n-tv.

Тело женщины было найдено в ее берлинской квартире в пасхальное воскресенье — 21 апреля. Причина смерти еще не установлена. Всего несколько дней назад Хетцер вернулась из поездки по Африке. Известно, что она планировала новое автопутешествие на ноябрь — май будущего года с целью изучить Западное побережье Африки.

До 2012 года Хайди Хетцер руководила одним из крупнейших автосалонов Берлина. В 2014 году в возрасте 75 лет она отправилась в кругосветное путешествие на старинном автомобиле Hudo. В молодости Хетцер прославилась как раллийная автогонщица, завоевавшая 150 наград.