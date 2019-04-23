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Умерла «старушка-путешественница» и автогонщица Хайди Хетцер

Общество

Женщина, совершившая кругосветное путешествие на автомобиле 1930 года, планировала новый автопробег

Берлин, 23 апреля 2019, 10:10 — REGNUM  В возрасте 81 года скончалась немецкая автогонщица и предприниматель Хайди Хетцер, передает канал n-tv.

Тело женщины было найдено в ее берлинской квартире в пасхальное воскресенье — 21 апреля. Причина смерти еще не установлена. Всего несколько дней назад Хетцер вернулась из поездки по Африке. Известно, что она планировала новое автопутешествие на ноябрь — май будущего года с целью изучить Западное побережье Африки.

До 2012 года Хайди Хетцер руководила одним из крупнейших автосалонов Берлина. В 2014 году в возрасте 75 лет она отправилась в кругосветное путешествие на старинном автомобиле Hudo. В молодости Хетцер прославилась как раллийная автогонщица, завоевавшая 150 наград.

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