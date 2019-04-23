В Иркутском университете прошла встреча с послом Южной Кореи

Иркутск, , 09:56 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Кореи в России У Юн Гын посетил Иркутский государственный университет (ИГУ), сообщает 23 апреля пресс-служба вуза.

Южнокорейскую делегацию принял и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. В ходе встречи стороны отметили расширение контактов и взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования между Иркутском и Южной Кореей.

Также участники обсудили перспективы образовательного, научного и культурного взаимодействия с корейскими университетами. В том числе, возможность организации в 2019 году в России гастролей популярной группы BST.

В рамках визита г-н У Юн Гын выступил перед студентами и преподавателями ИГУ с лекцией «Республика Корея и Российско-Корейские отношения». Коснувшись современного состояния Республики Корея, экономического состояния страны, политики правительства в отношении образования, инновационного развития и технологического процесса, посол рассказал о взаимосвязях России и Южной Кореи и планах правительств двух стран по дальнейшему развитию взаимодействия.