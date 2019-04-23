В Красноярском крае вскрыли террористическую ячейку из студентов

Красноярск, , 09:56 — REGNUM Два студента одного из красноярских вузов осуждены за вовлечение других учащихся в деятельность террористической организации. Об этом сообщила 23 апреля ИА REGNUM пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.

Правоохранители установили, что в 2016 — 2018 годах организаторы экстремистской ячейки Нарзуллоев и Кодиров активно вовлекали студентов в ряды группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Идеологическая обработка привела к тому, что шесть студентов вуза покинули регион и отправились в Афганистан воевать на стороне террористов.

В отношении указанных лиц возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности. В феврале — марте 2019 года суд признал вину Нарзуллоева и Кодирова и приговорил их к десяти годам колонии строго режима и восьми годам колонии общего режима соответственно.

Кроме того, человек по фамилии Ниезов знал о вербовке студентов, но не сообщил о преступлении. Он признан виновным по статье 205.6 УК РФ и наказан штрафом в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил об угрозе, которая исходит от вдов, жён и детей террористов. Так, женщин боевики учат владеть оружием и зачастую готовят из них смертниц, а детей воспитывают в атмосфере ненависти к представителям других культур и религий.

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