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В Малави протестируют новую детскую вакцину от малярии

Общество

Более 90% всех случаев заражения малярией зафиксировано в Африке. Дети находятся в особой группе риска

Лилонгве, 23 апреля 2019, 09:49 — REGNUM  Массовое тестирование первой детской вакцины от малярии пройдет в Малави, передает ВВС Africa.

Вакцина RTS, S выработает иммунитет против малярийного паразита, передаваемого через укусы комаров.

Предыдущие пробы вакцины показали, что лишь у 40% всех вакцинированных детей в возрасте от 5 до 17 месяцев выработался иммунитет.

Более 90% всех случаев заражения малярией зафиксировано в Африке. Дети находятся в особой группе риска.

В 2017 году в Малави было зафиксировано пять миллионов случаев заражения.

Вакцину RTS, S также протестируют в Кении и Гане.

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Вакцинация
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