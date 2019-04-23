В Малави протестируют новую детскую вакцину от малярии

Лилонгве, , 09:49 — REGNUM Массовое тестирование первой детской вакцины от малярии пройдет в Малави, передает ВВС Africa.

Вакцина RTS, S выработает иммунитет против малярийного паразита, передаваемого через укусы комаров.

Предыдущие пробы вакцины показали, что лишь у 40% всех вакцинированных детей в возрасте от 5 до 17 месяцев выработался иммунитет.

Более 90% всех случаев заражения малярией зафиксировано в Африке. Дети находятся в особой группе риска.

В 2017 году в Малави было зафиксировано пять миллионов случаев заражения.

Вакцину RTS, S также протестируют в Кении и Гане.