В Малави протестируют новую детскую вакцину от малярии

Лилонгве, 23 апреля 2019, 09:49 — REGNUM Массовое тестирование первой детской вакцины от малярии пройдет в Малави, передает ВВС Africa.
Вакцина RTS, S выработает иммунитет против малярийного паразита, передаваемого через укусы комаров.
Предыдущие пробы вакцины показали, что лишь у 40% всех вакцинированных детей в возрасте от 5 до 17 месяцев выработался иммунитет.
Более 90% всех случаев заражения малярией зафиксировано в Африке. Дети находятся в особой группе риска.
В 2017 году в Малави было зафиксировано пять миллионов случаев заражения.
Вакцину RTS, S также протестируют в Кении и Гане.