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Студенты Оренбуржья выйдут на митинг с требованием достойной стипендии

Общество

Акция состоится 24 апреля в Оренбурге

Оренбург, 23 апреля 2019, 09:31 — REGNUM  В Оренбурге 24 апреля студенческая молодёжь выйдет на митинг честь Международного дня солидарности молодёжи. Организаторы публичного действия намерены обратить внимание общества на современное положение студенческой молодёжи в России, а также выразить идею дружбы, единства и солидарности всех университетов области — настоящего студенческого братства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

По словам организаторов, место проведения акции прошло согласование в мэрии. Планируется, что в митинге примут участие 150 человек. Мероприятие состоится в сквере им. В. И. Ленина. Главный лозунг мероприятия — «За студенческую солидарность!».

Активисты поднимут на митинге проблему низких стипендий. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель молодёжного совета Федерации профсоюзов Оренбуржья Константин Гусев, на митинге студенты выдвинут требование приравнять размер стипендии к МРОТ.

Студенты крупнейшего вуза региона (Оренбургского госуниверситета), имеющие положительные оценки в зачётных книжках, получают минимальную стипендию в размере 1970 рублей (без учёта районного коэффициента — 15%), сообщил Константин Гусев.

Добавим, в Оренбуржье с 1 января 2019 года МРОТ установлен на уровне 11 280 рублей.

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