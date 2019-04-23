Байкеры из Кении намерены повысить осведомленность о ДТП в Восточной Африке

Найроби, , 09:26 — REGNUM Шесть женщин на мотоциклах, известных в Кении как группа «The Throttle», отправились в тур по Восточной Африке, чтобы повысить осведомленность о безопасности на дорогах, передает BBC Africa.

По информации издания, дорожно-транспортные происшествия — серьезная проблема для региона, которая уносит тысячи жизней ежегодно. Ухабистые и узкие проселочные дороги так же опасны, как шоссе, где водители часто превышают скорость и нарушают правила дорожного движения.

Группа посетила все страны Восточной Африки, последним пунктом турне стала Руанда.

Одна из участниц группировки Нджери Мванги рассказала, что труднее всего пришлось в столице Уганды Кампале. Она призвала всех участников дорожного движения уважать друг друга.