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Байкеры из Кении намерены повысить осведомленность о ДТП в Восточной Африке

Общество

Дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней в Восточной Африке

Найроби, 23 апреля 2019, 09:26 — REGNUM  Шесть женщин на мотоциклах, известных в Кении как группа «The Throttle», отправились в тур по Восточной Африке, чтобы повысить осведомленность о безопасности на дорогах, передает BBC Africa.

По информации издания, дорожно-транспортные происшествия — серьезная проблема для региона, которая уносит тысячи жизней ежегодно. Ухабистые и узкие проселочные дороги так же опасны, как шоссе, где водители часто превышают скорость и нарушают правила дорожного движения.

Группа посетила все страны Восточной Африки, последним пунктом турне стала Руанда.

Одна из участниц группировки Нджери Мванги рассказала, что труднее всего пришлось в столице Уганды Кампале. Она призвала всех участников дорожного движения уважать друг друга.

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Дорожно-транспортные происшествия
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