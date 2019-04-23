На Украине заболели корью почти 42 тыс. человек

Киев, , 09:25 — REGNUM За минувшую неделю на Украине заболел корью 2141 человек, из которых 1106 взрослых и 1035 детей, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается 22 апреля на сайте организации.

Всего с начала года корью заболели 41 640 человек. От осложнений скончались 15 человек.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Харьковской, Тернопольской, Киевской и Львовской областях.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, в прифронтовой зоне произошла вспышка кори. В медучреждения населённых пунктов Счастье и Обозное обратились за помощью около 100 боевиков ВСУ.

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