Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец проходит реабилитацию

Магнитогорск, Челябинская область, 23 апреля 2019, 09:10 — REGNUM Спасённый в Магнитогорске из-под завалов обрушившегося седьмого подъезда дома на проспекте Карла Маркса, 164 Ваня Фокин проходит реабилитацию в Челябинской областной детской клинической больнице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В больнице он находится вместе со своей матерью. 22 апреля уже получил несколько процедур. Кроме того, медики назначили ему дополнительные обследования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, младенец был спасён из-под завалов днём 1 января. Под обломками он провёл больше суток. Его спасение назвали новогодним чудом.
В тот же день ребёнок был экстренно доставлен в Москву, где и проходил лечение. 14 февраля его выписали, а 15-го он вместе со своей матерью вернулся в Магнитогорск.
Спасатели взяли шефство над мальчиком. А местные и областные власти пообещали помогать ему и его семье.
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