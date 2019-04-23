Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец проходит реабилитацию

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:10 — REGNUM Спасённый в Магнитогорске из-под завалов обрушившегося седьмого подъезда дома на проспекте Карла Маркса, 164 Ваня Фокин проходит реабилитацию в Челябинской областной детской клинической больнице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В больнице он находится вместе со своей матерью. 22 апреля уже получил несколько процедур. Кроме того, медики назначили ему дополнительные обследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, младенец был спасён из-под завалов днём 1 января. Под обломками он провёл больше суток. Его спасение назвали новогодним чудом.

В тот же день ребёнок был экстренно доставлен в Москву, где и проходил лечение. 14 февраля его выписали, а 15-го он вместе со своей матерью вернулся в Магнитогорск.

Спасатели взяли шефство над мальчиком. А местные и областные власти пообещали помогать ему и его семье.

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