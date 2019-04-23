В Приамурье 500 волонтёров подключают цифровые приставки

Благовещенск, , 09:21 — REGNUM Отключение аналогового телевещания в Приамурье произошло 15 апреля, и область стала первым регионом второй волны, где завершился переход с аналогового на цифровое ТВ. Подключить оборудование для перехода на цифровое телевещание жителям помогают свыше 500 волонтёров — все они прошли обучение в областном радиотелевизионном передающем центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Команды добровольцев сформированы в каждом муниципалитете. Заявки на подключение цифровых приставок поступают на телефон «горячей линии», где ежедневно обрабатывается от 300 до 400 звонков от жителей региона. Волонтёры сразу отрабатывают эти заявки.

«Жителям будем помогать до последней заявки. Несмотря на то, что нас всему обучили, подключать цифровое телевидение поначалу оказалось непросто и волнительно. Теперь это дело привычное. На установку приставок хватает 15 минут», — рассказала волонтёр Анастасия Вострикова.

Планируется, что «горячая линия» будет работать до 1 мая, если будет необходимость, срок её действия может быть продлён.

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К отключению аналогового телевидения в регионе готовились больше года. В том числе, решался вопрос с населением, оказавшимся вне зоны охвата цифрового ТВ. До них сигнал 20 бесплатных телеканалов доставляют операторы спутникового вещания. Абонентскую плату телезрителям платить не нужно. Для социально незащищённых граждан предусмотрена компенсация за покупку цифровой приставки. В бюджете Приамурья на эти цели заложено 12 миллионов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, перевод ещё 20 регионов на цифровое телевидение прошёл штатно, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. По словам чиновника, ажиотажа вокруг цифровой техники в связи с нововведением не наблюдалось. Неоправданного подорожания техники также не замечено ни в одном из 20-ти субъектов «второй волны».