В России разработали новые СанПиН по детскому питанию

Москва, , 08:58 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала новый проект «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей», сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проект разработан в рамках реализации нацпроекта «Демография» и в соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия детства.

Так, в документе учтены национальные и территориальные особенности питания. Проект определяет обязательное включение в рацион продуктов, которые обогащены бифидобактериями, витаминами и микроэлементами.

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Также предусматривается использование йодированной соли, минимизация рекомендуемой суточной нормы выдачи детям сахара, соли и кондитерских изделий. Кроме того, в документе предусмотрена разработка отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями и доппитания для них.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2019 года могут принять закон об урегулировании в стране здорового питания. Кроме того, в Госдуме разрабатывается законопроект о питании детей. Предлагается на уровне закона гарантировать школьникам право на качественное, безопасное и здоровое питание.

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