Свердловский минздрав ответил на претензии Росздравнадзора

Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области не согласно с критикой состояния медицины региона, с которой в начале апреля выступил Росздравнадзор. В региональное отделение Росздравнадзора уже направлен протокол возражений, сообщает издание Накануне.Ru.

Кроме того, на уровне минздрава издан приказ, которым утверждён план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений. В нём определены сами мероприятия, ответственные за них, а также сроки реализации.

При этом в минздраве отмечают, что нарушений законодательства и обязательных требований к организации медицинской помощи проверяющие не выявили. Что касается тех, что отражены в официальном сообщении Росздравнадзора, то они носят в основном характер предложений о том, как совершенствовать работу.

Также в минздраве пояснили, что эффективность его деятельности оценивают регулярно. Этим занимаются в том числе главные внештатные специалисты областного и федерального министерств.

«Оценка эффективности министерства здравоохранения Свердловской области проводится регулярно», — сообщается в ответе на запрос издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о выявленных нарушениях Росздравнадзор объявил в начале апреля. Специалисты ведомства посчитали, что на уровне региона предпринимают мало усилий для снижения смертности, те организации, которые включены в систему обязательного медстрахования, задействованы неэффективно. Обратили в ведомстве внимание на трудности с доставкой пациентов из ряда территорий региона, на тенденцию к росту общей смертности, на то, что в области на уровне первичного звена нет системы диспансерного наблюдения, и т.д.

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