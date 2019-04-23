109 тысяч тонн картофеля потеряло Приморье в 2018 году

Владивосток, , 09:01 — REGNUM В 2018 году сельское хозяйство Приморья понесло серьёзные потери, рассказал глава региона Олег Кожемяко: потери по картофелю составили 109 тыс. тонн, по овощам — 53 тыс. тонны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отчитываясь перед региональным Законодательным собранием о результатах работы краевой администрации в 2018 году, губернатор сожалел о том, что в бюджете были заложены резервные средства, которыми можно было спасти крупнейшее сельхозпредприятие региона, однако сделано это не было — в результате чего регион потерпел значительные убытки, как в виде прямых потерь несобранного картофеля и овощей, так и в виде недополученной прибыли от банкротства предприятий.

«Потеряли крупнейшее предприятие ФГУП «Дальневосточное», кредиторская задолженность которого составила 330 млн рублей. При этом возможность помочь предприятию была, в резерве были заложены 60 млн рублей. Но ни вице-губернатор, ни профильный департамент не воспользовались этой возможностью», — сказал губернатор.

Также было утрачено ЗАО «Михайловский бройлер», которое в год производило более 30 тыс. тонн мяса курицы.

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«И все отсылки к внешним факторам несостоятельны. Главная причина проблем — нерасторопность. В других регионах что, другие предприятия? Нет. Там также работают на электричестве, есть меры поддержки на доставку продукции в другие регионы, на корма. У нас сегодня всё завозное мясо птицы. Что, сложно было провести закупки, чтобы свежее мясо поступало в соцучреждения? Это просто нежелание искать подходы», — констатировал Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего отчёта губернатор Приморья отметил, что для обеспечения нормальной работы коммунальной инфраструктуры требуется системный и комплексный подход, а не только сдерживание старения сетей. В этом году 800 млн рублей пойдет на 140 коммунальных объектов.