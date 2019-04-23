«Как будто на дворе июнь»: синоптики о погоде в Москве до конца недели

Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве до конца рабочей недели ожидается аномально теплая для данного времени года погода, сообщают 23 апреля «Метеовести».

Отмечается, что в столице России до пятницы, 26 апреля, вероятность дождей минимальна.

«Первые дни недели еще не очень жарко: после полудня +18…+19°. Это почти на 8° выше апрельской нормы», — говорится в сообщении.

Вместе с тем со среды, 24 апреля, потепление усилится — днем в Москве ожидается до +23 градусов. Как будто на дворе июнь или июль, добавили специалисты.

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