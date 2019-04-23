Летний отдых детей обойдётся бюджету Дагестана в 227 млн рублей

Махачкала, , 08:53 — REGNUM Более 17 тысяч детей и подростков из Дагестана получат возможность в 2019 году отдохнуть в летних лагерях республики. Региональному бюджету это обойдётся в 227 млн рублей. Кроме того, ещё 455 детей смогут посетить всероссийские детские центры «Артек» (Крым), «Орленок» и «Смена» (Краснодарский край) за счёт средств федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства субъекта.

В ходе обсуждения вопросов подготовки проведения летней оздоровительной кампании 2019 года вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова 22 апреля рассказала, что для внесения в предварительный реестр организаций отдыха и оздоровления детей подали заявки 29 загородных санаториев и 56 пришкольных лагерей дневного пребывания.

В ходе совещания были затронуты вопросы обеспечения мер безопасности во время отдыха детей, питания и поставок продуктов, подбора персонала и т. д. Председатель правительства республики Артём Здунов также заявил о необходимости уделить особое внимание детям из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Нужно ознакомить их с достопримечательностями республики, организовать познавательные семинары, передвижные выставки-экспозиции, мастер-классы, лекции, в том числе и по финансовой грамотности», — подчеркнул премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в лагерях и санаториях Дагестана смогли отдохнуть более 13 тысяч детей. Из региональной казаны на оздоровительную кампанию было выделено более 167 млн рублей.

При этом во многих загородных лагерях республики тогда были выявлены серьёзные нарушения, в том числе отсутствие проектов условий санитарной охраны и санзаключений на водоисточники, непроведение обследования и вакцинации персонала и т. д. В результате из 41 стационарного учреждения отдыха были отобраны лишь 20.

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