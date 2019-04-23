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В Танзании начали строительство окружной больницы

Общество

Окончание строительства запланировано на 25 мая

Додома, 23 апреля 2019, 08:39 — REGNUM  В округе Чамвино началась реализация постановлений министра по вопросам областных и районных администраций из канцелярии президента Селемани Джафо о строительстве больницы, передает газета Nipashe.

По информации издания, Джафо постановил построить больницу после своего визита в округ Чамвино.

«Сегодня я хочу поздравить вас с огромной работой, которую вы проделали за неделю, а сейчас я хочу постановить, что к 12 мая здание должно быть на этапе кровельных работ, а к 25 мая строительство должно быть завершено», — заявил Джафо, осматривая строительство 20 апреля.

Средства в размере 1,5 миллиардов танзанийских шиллингов (около 652 тысяч долларов США) на строительство больницы были выделены в октябре 2018 года.

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